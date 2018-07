FC Bayern nach 1:0-Sieg gegen Darmstadt im Pokal-Viertelfinale

München (dpa) - Durch ein Tor von Xabi Alonso hat der FC Bayern das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Rekord-Cupgewinner überzeugte am Dienstag in seinem Achtelfinalspiel beim 1:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 allerdings nicht restlos. Vor 72 500 Zuschauern in der diesmal nicht ausverkauften Münchner Fußball-Arena erzielte der Spanier Alonso in der 40. Minute das einzige Tor des Abends. In den vergangenen sechs Jahren haben die Bayern immer mindestens das Pokal-Halbfinale erreicht.

Pokal-Überraschung durch Werder: Nach Sieg in Gladbach weiter

Mönchengladbach (dpa) - Werder Bremen ist erstmals seit sechs Jahren ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist kam am Dienstagabend zu einem überraschenden 4:3 (0:1) beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Janek Sternberg (52.), Jannik Vestergaard (58.), Claudio Pizarro (75.) und Anthony Ujah (78.) erzielten die Treffer für die Hanseaten. Lars Stindl (32.) und Branimir Hrgota (73./90.+3) waren für die Gladbacher erfolgreich.

Heidenheim erstmals im Pokal-Viertelfinale: 2:0 in Aue

Aue (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Zweitligist gewann am Dienstagabend beim Drittliga-Club Erzgebirge Aue mit 2:0 (0:0). Arne Feick (48.) und Marc Schnatterer (54.) trafen für die Gäste, die auch erstmals überhaupt in der Runde der letzten 16 gestanden hatten. In Erzgebirge Aue ist der letzte Drittligist in dem Cup-Wettbewerb in dieser Saison ausgeschieden.

DFB-Pokal: Leverkusen gegen Unterhaching mit Mühe ins Viertelfinale

Unterhaching (dpa) - Bayer Leverkusen hat das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstag beim Viertligisten SpVgg. Unterhaching mit 3:1 (1:1) durch. Allerdings hatte der Favorit mehr Mühe als erwartet. Javier Hernandez (31.), Stefan Kießling (55.) und Karim Bellarabi (83.) trafen für den Werksclub. Maximilian Bauer (27.) hatte den ehemaligen Bundesligisten aus der Nähe von München in Front gebracht.

Gladbacher Jantschke nach Kreuzbandriss operiert

Mönchengladbach/Köln (dpa) - Fußballprofi Tony Jantschke vom Bundesligaclub Borussia Mönchengladbach ist nach seinem Kreuzbandriss bereits erfolgreich operiert worden. Dies teilte der Club am Dienstag nach dem Eingriff in Köln mit. Der Abwehrspieler hatte sich am Samstag im Spiel bei Bayer Leverkusen einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und zudem am Innenmeniskus im linken Knie verletzt. Bei optimalem Verlauf wird Jantschke seinem Team rund drei Monate fehlen.

Biathlet Peiffer kehrt in Pokljuka ins Weltcup-Team zurück

Pokljuka (dpa) - Staffel-Weltmeister Arnd Peiffer kehrt nach überstandenem Infekt beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka ins deutsche Team zurück. Somit gehen die deutschen Herren mit Simon Schempp, Erik Lesser, Daniel Böhm, Benedikt Doll, Andreas Birnbacher und Peiffer in der gleichen Formation an den Start wie beim Saisonauftakt in Östersund. Auch Damen-Bundestrainer Gerald Hönig änderte nichts und schickt die in dieser Saison so großartig auftrumpfenden Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Miriam Gössner, Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß an den Start.

Eishockey-Meister Mannheim verliert erneut - 0:1 gegen München

Mannheim (dpa) - Die Negativserie der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga hält an. Der deutsche Meister unterlag am Dienstagabend dem EHC München in eigener Halle mit 0:1 und kassierte damit die fünfte Niederlage nacheinander. Schon am Wochenende können die Mannheimer die Tabellenspitze verlieren. Das Siegtor des EHC erzielte Jason Jaffray bereits im ersten Viertel. München besiegte damit innerhalb weniger Tage ein zweites Top-Team der Liga. Am Sonntag hatten die Bayern die Eisbären Berlin bezwungen.