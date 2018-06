Karlsruhe (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht sich nach dem CDU-Parteitag in Karlsruhe gestärkt für die weiteren Aufgaben in der Flüchtlingskrise. "Mein Gefühl ist: Dieser Parteitag hat uns allen gutgetan", sagte Merkel heute zum Abschluss des zweitägigen CDU-Bundesparteitags. Gestern hatten die Delegierten den Kurs in der Flüchtlingspolitik festgelegt. Danach lehnt die CDU eine Obergrenze für die Flüchtlingszahlen ab, setzt sich aber für eine "spürbare Reduzierung" ein.

