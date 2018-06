Bulan (AFP) Der Taifun "Melor" hat auf den Philippinen für schwere Schäden, Überschwemmungen und Stromausfälle gesorgt und mindestens vier Menschen in den Tod gerissen. In der am Pazifik liegenden Provinz Nord-Samar ertranken drei Menschen, wie ein örtlicher Behördenvertreter am Dienstag dem Radiosender DZMM sagte. In derselben Provinz wurde nach Angaben der Sprecherin der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Mina Marasigan, ein Mann durch umherfliegende Trümmerteile getötet. Die Behörden hatten noch nicht zu allen verwüsteten Gegenden Kontakt, die Zahl der Opfer könnte daher noch steigen.

