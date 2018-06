München (dpa) - Nach der Aussage der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe geht der NSU-Prozess heute mit einer Zeugenvernehmung weiter. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl kündigte aber zu Beginn an, dass man im Laufe des Tages zu den Fragen an die Hauptangeklagte kommen werde. Zschäpe hatte vorher ihr jahrelanges Schweigen gebrochen und eine lange Aussage verlesen lassen. Darin bestritt sie jede Beteiligung an den zehn Morden des NSU. Unklar ist, ob Zschäpe nur schriftlich oder auch mündlich auf Fragen antworten wird.

