Paris (AFP) Der etwas steif wirkende rechte Arm des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist Wissenschaftlern zufolge mitnichten ein erstes Anzeichen für Parkinson - vielmehr könnte er auf das intensive Schießtraining beim früheren Geheimdienst KGB zurückgehen. Eine Gruppe von Neurologen geht in der am Dienstag veröffentlichten ungewöhnlichen Studie der Frage nach, warum Putins linker Arm beim Laufen locker mitpendelt, der rechte Arm aber relativ steif am Körper anliegt.

