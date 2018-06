Moskau (AFP) Bei einer Schießerei im Zentrum von Moskau sind mindestens zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Montag gegen 22.00 Uhr (Ortszeit; 20.00 Uhr MEZ) in einer Straße in der Nähe des russischen Regierungssitzes ereignet, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag. Von den acht Verletzten seien vier ins Krankenhaus gebracht worden, die übrigen vier hätten sich nur leichte Verletzungen zugezogen. Laut Interfax gab es sechs Festnahmen.

