Singapur (AFP) Ein Hausmädchen aus den Philippinen hat nach eigenen Angaben bei seinen Arbeitgebern, einem Paar in Singapur, so sehr gehungert, dass es bis auf 29 Kilogramm abmagerte. Die 40-jährige Thelma Gawidan, die im April 2014 vor ihren Arbeitgebern geflohen war, sagte laut Singapurer Medienberichten vom Dienstag vor Gericht aus, dass sie von ihren Arbeitgebern nur zwei Mal am Tag Instant-Nudeln und Brot bekommen und daher stark abgenommen habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.