Barcelona (AFP) In einem Prozess wegen Steuerhinterziehung ist die spanische Star-Sopranistin Montserrat Caballé dem Gefängnis entgangen. Ein Gericht in Barcelona billigte am Dienstag einen Vergleich mit der 82-jährigen Sängerin. Zwar verurteilte es Caballé zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe von 254.231 Euro, die Haftstrafe wurde allerdings ausgesetzt, wie es in Spanien bei Urteilen von bis zu zwei Jahren Gefängnis gegen nicht vorbestrafte Angeklagte üblich ist.

