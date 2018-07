Köln (SID) - Wer überwintert im DFB-Pokal? Rekordsieger Bayern München hat ab 20.30 Uhr große Chancen, gegen Aufsteiger Darmstadt 98 ins Viertelfinale einzuziehen. Ebenfalls klar favorisiert ist Bayer Leverkusen, das nach dem 5:0 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach beim Drittligisten SpVgg Unterhaching gastiert. Gladbach will sich ebenfalls um 19.00 Uhr gegen Werder Bremen für die Pleite rehabilitieren. Zudem empfängt Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (20.30). Die restlichen Achtelfinals finden am Mittwoch statt.