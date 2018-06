Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben die anhaltende Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern angeprangert. "Wir sind weiterhin zutiefst besorgt angesichts der unablässigen Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel", sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Cécile Pouilly, am Dienstag im schweizerischen Genf. Die Angriffe von palästinensischer Seite seien "inakzeptabel". Doch auch der israelischen Seite warf Pouilly einen "übermäßigen Einsatz von Gewalt" vor.

