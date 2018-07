New York (AFP) Die britische Sängerin Adele hat eine große Konzerttournee in Nord- und Südamerika im kommenden Jahr angekündigt. Auftakt soll ein Auftritt am 5. Juli in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota sein, wie der Star am Montag auf seiner Website erklärte. Geplant sind unter anderem Konzerte im New Yorker Madison Square Garden und dem Staples Center in Los Angeles sowie in Kanada. Schlusspunkt sollen zwei Konzerte im November in Mexiko-Stadt sein.

