Los Angeles (AFP) Überwältigende Begrüßung für Luke Skywalker und Co.: Die Weltpremiere des neuen "Star Wars"-Films am Montag in Los Angeles hat zahlreiche Fans an den roten Teppich gelockt. Anhänger des intergalaktischen Helden-Epos hatten bereits stunden- oder sogar tagelang vor dem Chinese Theatre am Hollywood Boulevard gewartet, als sie am Montagabend (Ortszeit) endlich die Darsteller aus "Episode VII - Das Erwachen der Macht" bejubeln konnten - und ihre Helden aus fernen Galaxien wie R2-D2 und C-3PO sowie die Stormtroopers, die ebenfalls auf dem Roten Teppich auftauchten.

