Washington (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump startet am Dienstag mit neuen Umfragerekorden in die letzte Fernsehdebatte des Jahres mit seinen parteiinternen Konkurrenten um die Kandidatur. In einer Umfrage für die Tageszeitung "Washington Post" und den Fernsehsender ABC sprachen sich 38 Prozent der republikanischen Wähler für Trump als Kandidaten aus, in einer Erhebung der Universität Monmouth sogar 41 Prozent. Auf Platz zwei folgte mit durchschnittlich 16 Prozent der erzkonservative Senator Ted Cruz.

