Chicago (AFP) Ein US-Soldat hat nach Angaben der Justiz seines Landes Attentatspläne auf eine Militärbasis nahe Chicago gestanden. Der 23-jährige Hasan Edmonds von der Nationalgarde habe zusammen mit seinem Cousin mehr als 100 Menschen töten wollen, erklärte der Staatsanwalt des Distrikts Nord des Bundesstaates Illinois am Montag. Demnach begann Edmonds im Januar, über das Internet mit einem FBI-Agenten zu kommunizieren, der sich als Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Libyen ausgab.

