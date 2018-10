Berlin (AFP) Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Pläne von Vorstandschef Rüdiger Grube für einen umfangreichen Konzernumbau gebilligt. Der Aufsichtsrat unterstütze "ausdrücklich" den Kurs des Vorstands für mehr Qualität, Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Utz-Hellmuth Felcht in Berlin. "Wir sind überzeugt, damit wieder mehr Kunden für die Bahn zu gewinnen und den Erfolg in der Zukunft abzusichern." Das Gremium billigte demnach auch das Budget für das Geschäftsjahr 2016.

