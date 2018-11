Erlangen (AFP) Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat bei einer Untersuchung von Schokolade aus Adventskalendern in einigen Fällen geringe Mengen aromatischer Mineralölkohlenwasserstoffe nachgewiesen. Der Verzehr dieser Schokolade gebe jedoch keinen Anlass zur Besorgnis, erklärte das LGL am Mittwoch in Erlangen. Es untersuchte demnach die Schokolade aus elf Adventskalendern und wurde in fünf Fällen fündig.

