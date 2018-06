Berlin (AFP) Die Bundesregierung erwartet Widerstände gegen die Vorschläge der EU-Kommission, die Sicherung der Außengrenzen Europas auch gegen den Willen von Mitgliedstaaten zu erzwingen. Aus Sicht Deutschlands gingen die Pläne in eine "sehr richtige Richtung", sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Diese sollten wie andere Maßnahmen in der Flüchtlingskrise "absolute Priorität" bekommen und schnell auf EU-Ebene behandelt werden. Absehbar seien dabei aber "schwierige Diskussionen auch in der Frage der Souveränität".

