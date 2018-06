Berlin (AFP) Die Bundesregierung erwartet während des EU-Gipfels noch keinen Beschluss über eine Aufnahme von Flüchtlingen aus der Türkei. "Wie man ein Aufnahmeprogramm mit der Türkei vereinbart und wie das dann verteilt wird, ist noch völlig offen", sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Er bestätigte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch vor dem Gipfel am Donnerstag an einem Sondertreffen mehrerer EU-Staaten mit dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoglu teilnimmt. Es gehe um eine erste "Bestandsaufnahme" nach dem EU-Türkei-Gipfel von Ende November.

