Berlin (AFP) Deutschland hat vor dem EU-Gipfel grundsätzlich Kompromissbereitschaft in den Verhandlungen mit der britischen Regierung über einen Verbleib in der EU signalisiert. Die Bundesregierung habe "ein sehr großes Interesse daran, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt", sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Das heiße aber nicht, dass Berlin "alles und jedes akzeptieren" könne.

