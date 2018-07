Kassel (AFP) Wegen unwirksamer Tarifverträge der Tarifgemeinschaft CGZP können die Sozialversicherungsträger Sozialbeiträge in dreistelliger Millionenhöhe nachfordern. Die rund 3300 betroffenen Leihfirmen können sich nicht auf Vertrauensschutz berufen, wie am Mittwoch erstmals das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Als Konsequenz steigen auch die Rentenansprüche der betroffenen Leiharbeitnehmer. (Az: B 12 R 11/14 R)

