Luxemburg (AFP) Das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg hat ein von der EU-Kommission verhängtes Millionen-Bußgeld gegen insgesamt elf Fluggesellschaften aufgehoben. Die Airlines wie Air France-KLM, British Airways oder Japan Airlines müssen nun nicht wie von der Kommission 2010 entschieden rund 790 Millionen Euro wegen Preisabsprachen bei Frachtflügen zahlen. Die Entscheidung der Kommission 2010 sei "widersprüchlich" gewesen, urteilte das europäische Gericht erster Instanz am Mittwoch in Luxemburg.

