Stuttgart (AFP) Im Abgas-Skandal bei Volkswagen ist auch der Zulieferer Bosch mit Sitz in Gerlingen bei Stuttgart ins Visier von Ermittlern geraten. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittle in ihrem Zuständigkeitsbereich gegen unbekannt, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. In dem Verfahren gehe es darum, dass die Firma einen großen Automobilkonzern unterstützt haben könnte, indem sie Software geliefert habe.

