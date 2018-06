Berlin (AFP) Deutschlands Arbeitsagenturen und Jobcenter bekommen zur besseren Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt eine kräftige Personalaufstockung. Das Bundeskabinett gab am Mittwoch grünes Licht dafür, zu diesem Zweck bis zu 3600 neue Mitarbeiter einzustellen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Der überwiegende Teil der Neueinstellungen soll demnach in den gemeinsam mit den Kommunen betriebenen Jobcentern erfolgen, alle sonstigen neuen Mitarbeiter gehen an die Bundesagentur für Arbeit.

