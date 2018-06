Harburg (AFP) Nach einem Feuer in einer Sozialunterkunft in der Nähe von Hamburg ist in dem zerstörten Haus eine Leiche gefunden worden. Die Rettungskräfte fanden den toten Mann bei der Suche nach einem vermissten Bewohner der Unterkunft im Ort Klecken, wie die Polizei Harburg mitteilte. Der Brand in dem Gebäude, in dem auch Flüchtlinge untergebracht waren, war in der Nacht zum Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.