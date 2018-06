Berlin (AFP) Die SPD-Fraktion im Bundestag will die von Parteichef Sigmar Gabriel in Aussicht gestellte Mitgliederbefragung zu einer Bundeswehrbeteiligung an Kampfhandlungen in Syrien nicht als bindend akzeptieren. Ein Votum der Basis sei ein "Stimmungsbild", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Letztlich seien die Abgeordneten ihrem Gewissen verpflichtet. Die Befragung der Basis sei kein "imperatives Mandat". Allerdings wäre es gut, wenn es ein solches Stimmungsbild aus der Partei gäbe.

