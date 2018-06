Berlin (AFP) Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen dürften in den kommenden beiden Jahren die erst im November vom Arbeitskreis Steuerschätzung vorhergesagten Werte deutlich überschreiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bestätigte am Mittwoch in Berlin einen entsprechenden Bericht des Düsseldorfer "Handelsblatts", das sich auf Berechnungen des DIW berufen hatte.

