Wiesbaden (AFP) Nach einem deutlichen Anstieg ist die Zahl der deutschen Studenten im Ausland leicht zurückgegangen. Im Jahr 2013 waren 134.500 Studenten an ausländischen Hochschulen eingeschrieben und damit 4400 weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. In den vergangenen zehn Jahren zog es aber insgesamt immer mehr Deutsche zum Studium ins Ausland.

