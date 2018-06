Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich besorgt über den Umgang der ungarischen Behörden mit Flüchtlingen und Asylbewerbern gezeigt. Diese würden häufig auf ungerechtfertigte Art kriminalisiert und inhaftiert, erklärte das Parlament am Mittwoch in einer Entschließung. Dies gelte selbst für Minderjährige. Die Abgeordneten bekräftigten ihre Kritik an der "beunruhigenden Menschenrechtslage" in Ungarn und forderten den Rat der Mitgliedstaaten auf, sich "so rasch wie möglich" mit dem Thema zu befassen.

