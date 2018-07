Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat den zu Haft und Peitschenhieben verurteilten saudiarabischen Blogger Raef Badawi am Mittwoch mit dem diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit geehrt. Badawi habe nichts getan, als mutig seine Meinung zu äußern - in einem Land, in dem es keine freie Presse gebe, sagte Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD), der Badawis Frau Ensaf Haidar den Preis im Straßburger Plenarsaal übergab. Zugleich erneuerte er seine Aufforderung an den saudiarabischen König, den inhaftierten Blogger freizulassen. "Drei zwölf, elf und acht Jahre alten Kinder warten auf ihren Vater", rief Schulz.

