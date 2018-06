Moskau (AFP) Russland wird gemäß einem von Präsident Wladimir Putin am Mittwoch unterzeichneten Dekret seine Freihandelszone mit der Ukraine zum 1. Januar aufkündigen. An diesem Tag tritt das Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union in Kraft. Das Dekret begründet die jetzt getroffene Entscheidung mit "außerordentlichen Umständen, die den Interessen und der wirtschaftlichen Sicherheit der Russischen Föderation schaden".

