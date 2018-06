New York (dpa) - Noch ist sie als "Friends"-Freundin allen in Erinnerung, doch in ihrem nächsten Film spielt Jennifer Aniston eine Soldatenmutter. Die 46-Jährige zählt laut "Variety" zu den Darstellern in "The Yellow Birds", einem Film nach dem gleichnamigen Buch von Kevin Powers, das in Deutschland unter dem Titel "Die Sonne war der ganze Himmel" erschien.

Darin geht es um die Erlebnisse zweier junger amerikanischer Soldaten im besetzten Irak 2003 und 2004. Die beiden Soldaten werden von Alden Ehrenreich ("Hail, Caesar!") und Tye Sheridan ("X-Men: Apocalypse") gespielt.