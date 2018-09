Berlin (dpa) - Nach der Weltpremiere in den USA wird der neue "Star Wars"-Film heute auch in Berlin und London gezeigt. Zur Deutschlandpremiere von "Das Erwachen der Macht" werden am Berliner "Zoo Palast" viele Fans erwartet. In London haben sich parallel so gut wie alle Stars angemeldet, darunter Harrison Ford, John Boyega und Daisy Ridley. Auch Regisseur JJ Abrams, Produzentin Kathleen Kennedy und Drehbuch-Autor Lawrence Kasdan werden in London erwartet. Morgen kommt der Film offiziell in die Kinos.

