Paris (AFP) Im Zuge der Ermittlungen zu den Pariser Anschlägen vom 13. November ist nach Angaben aus Justizkreisen ein Mann in einem Vorort der französischen Hauptstadt festgenommen worden. Der 29-Jährige sei am Dienstag in der Pariser Region gefasst und in Polizeigewahrsam genommen worden, hieß es aus französischen Justizkreisen. Er solle zu möglichen Verbindungen zu einem Mann befragt werden, der nach Syrien gereist sein soll und im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Anschlägen in den Fokus der Fahnder geraten ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.