Paderborn (SID) - Srdjan Lakic hat keine Erklärung für seine Suspendierung beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SC Paderborn. "Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen. Ich bin Profi und habe immer Gas gegeben", sagte der Serbe in einem Interview bei Sport1.

Mit der Entscheidung, von der er nicht einmal wisse, wer sie letztendlich getroffen habe, konnte er nicht rechnen. "Ich kann sie nicht wirklich verstehen, aber ich akzeptiere sie. Ich bin schon viele Jahre im Fußballgeschäft dabei und nehme diese Entscheidung nicht persönlich. So ist das Business", sagte Lakic.

Das Verhältnis zu Trainer Stefan Effenberg beschrieb Lakic mit gegenseitigem Respekt. "Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Wir haben uns gut verstanden", äußerte der Ex-Wolfsburger und einstige Lauterer." Es gebe viele Gründe für die Krise in Paderborn, denn "es gibt im Leben wenig Zufall. Aber ich werde mich da nicht mehr einmischen".

Er werde an der Situation nicht zerbrechen, so Lakic weiter, und sei zuversichtlich, schon in Kürze Gespräche mit anderen Vereinen zu führen.