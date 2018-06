London (AFP) Großbritanniens Premierminister David Cameron hat die umstrittene Forderung des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump nach einem US-Einreiseverbot für Muslime scharf verurteilt. "Seine Äußerungen sind spaltend, dumm und falsch, und wenn er in unser Land käme, wären wir alle gegen ihn", sagte Cameron am Mittwoch im britischen Parlament. Cameron äußerte sich mit Blick auf eine Petition, in der mehr als 560.000 Unterzeichner ein Einreiseverbot für Trump ins Vereinigte Königreich fordern.

