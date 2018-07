London (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat einen Rechtsstreit um einen geplanten Windpark in der Nähe seines Golf-Resorts in Schottland verloren. Das britische Oberste Gericht wies am Mittwoch einen Berufungsantrag des Immobilien-Magnaten gegen vorherige Gerichtsentscheidungen zurück, wonach die Planungen für den Windpark mit elf Turbinen fortgesetzt werden dürfen. Trump hatte sich seit 2013 gegen das Projekt gewehrt und argumentiert, Windkraftanlagen würden die Aussicht von seinem Menie Estate Golf-Resort in Aberdeenshire in Nordost-Schottland ruinieren.

