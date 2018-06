London (AFP) Ein Brief des früheren chinesischen Kommunistenführers Mao Zedong an den damaligen Chef der britischen Labour-Partei ist in London für mehr als 600.000 Pfund (850.000 Euro) versteigert worden. In dem 1937 auf englisch getippten Brief bittet Mao den Labour-Chef und späteren Premierminister Clement Attlee um "jegliche praktische Unterstützung" gegen die japanischen Invasoren. Das Schreiben ging an einen Privatsammler aus China, wie das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mitteilte.

