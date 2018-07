Kiel (SID) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, Bundesliga-Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen, Finalist SC Magdeburg und Außenseiter Bergischer HC spielen am 30. April und 1. Mai beim Final Four in Hamburg um den Titel des Handball-Pokalsiegers. Flensburg um den überragenden Ex-Nationalspieler Holger Glandorf (neun Tore) setzte sich bei Rekordmeister THW Kiel 34:27 (18:15) durch und sorgte dafür, dass die Zebras zum dritten Mal in Folge das Finalturnier verpassten.

Die Rhein-Neckar Löwen zitterten sich gegen MT Melsungen mit 22:21 (15:11) ins Halbfinale. Kapitän Uwe Gensheimer (acht Tore) traf per Siebenmeter drei Sekunden vor Schluss zum Sieg. Auch der Bergische HC hatte gegen Zweitligist GWD Minden beim 24:23 (13:14) mehr Mühe als erwartet. Magdeburg gewann gegen Frisch Auf Göppingen 29:25 (15:13), Robert Weber für Magdeburg und Michael Kraus für Göppingen erzielten jeweils zehn Tore.