Neu Delhi (AFP) Drei Jahre nach der tödlichen Gruppenvergewaltigung einer Studentin in Indiens Hauptstadt Neu Delhi hat sich nach Ansicht ihres Vaters nur wenig zur Verbesserung der Lage der Frauen getan. "Die Regierung hat die Zeit und das Geld, aber nicht den Willen, um etwas zur Verbesserung der Sicherheit von Frauen zu tun", kritisierte der Vater des Opfers am Mittwoch vor Journalisten in Neu Delhi. Für Sicherheitsmaßnahmen eingeplante Gelder etwa für Überwachungskameras, Straßenlaternen in dunklen Gassen und mehr Polizeikräfte seien noch immer nicht zum Einsatz gekommen.

