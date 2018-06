Rom (AFP) Der ehemalige Großmeister der italienischen Freimaurerloge P2, Licio Gelli, der in diverse Skandale im Nachkriegsitalien verwickelt war, ist tot. Er sei am Dienstagabend im Alter von 96 Jahren in seiner Villa im toskanischen Arezzo gestorben, berichteten örtliche Medien am Mittwoch unter Berufung auf seine Familie. Gelli, ein Sympathisant der Faschisten, hatte 1970 die berüchtigte Freimaurerloge Propaganda Due (P2) gegründet, die tief im italienischen Establishment verwurzelt war und Politiker, Richter, Bankiers und hochrangige Armeevertreter zu ihren Mitgliedern zählte.

