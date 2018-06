Waldenbuch (dpa) - Deutsche Schokoladenfirmen haben in diesem Jahr zwar mehr Umsatz gemacht, doch steigende Kosten für Kakao, Haselnüsse und Mandeln belasten die Unternehmen. So rechnet Marktführer Ritter Sport zwar mit einem geschätzten Plus von neun Prozent auf wohl etwa 470 Millionen Euro Umsatz 2015. Aber: 2015 sei kein gutes, sondern ein enttäuschendes Jahr, sagte Firmenchef Andreas Ronken der dpa. Hintergrund: 2015 seien die Rohstoffpreise für Mandeln und Haselnüsse auf einem noch nie dagewesenen, hohen Niveau gewesen, so Experten.

