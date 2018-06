Gera (dpa) - Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft hat das Amtsgericht Gera Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen. Den Festgenommenen wird versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Bei der Tat in Altenburg waren sieben Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die 29 und 30 Jahre alten Beschuldigten wegen des Verwendens von Nazi-Symbolen vorbestraft. In dem Gebäude hatten am 7. Dezember zwei Kinderwagen und ein Zeitungsstapel gebrannt.

