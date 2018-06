Los Angeles (dpa) - Rapper LL Cool J moderiert zum fünften Mal in Folge die Verleihung der Grammys. Für ihn sei das eine große Ehre, sagte der Musiker laut Mitteilung der Veranstalter. Er freue sich darauf, diese Erfahrung mit der Welt zu teilen. Die Grammys, die als wichtigste Musikpreise der Welt gelten, werden am 15. Februar in Los Angeles verliehen. Vor LL Cool J, der selbst schon zwei Grammys gewonnen hat, hatte Queen Latifah 2005 die Show moderiert, danach hatte die Veranstaltung einige Jahre lang keinen Gastgeber.

