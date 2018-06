Bundeswehr beteiligt sich erstmals an Luftangriffen gegen IS

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr hat mit der Unterstützung der Luftangriffe gegen die Terrororganisation IS in Syrien begonnen. Ein Tankflugzeug der Luftwaffe betankte in der Nacht zweimal Kampfjets der Koalition gegen den IS in der Luft. Das sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Der Bundestag hatte die Beteiligung an den Luftschlägen gegen den IS als Konsequenz aus den Terroranschlägen von Paris beschlossen. Im Januar sollen auch sechs deutsche "Tornado"-Aufklärungsflugzeuge dafür eingesetzt werden.

De Maizière stellt neue Spezialeinheit der Bundespolizei vor

Berlin (dpa) - Bei der Bundespolizei soll eine neue Spezialeinheit in Zukunft die bestehenden Kräfte bei großen Anti-Terror-Einsätzen unterstützen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellt die Truppe heute vor. Die Einheit hat den Namen "BFE+": Die Abkürzung steht für "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus". Nach den Terroranschlägen von Paris im Januar hatte der Innenminister analysieren lassen, wie Deutschland auf einen solchen Fall vorbereitet ist. Heraus kam, dass nachgebessert werden müsse.

Merkel gibt Regierungserklärung zu EU-Politik ab

Berlin (dpa) - Vor dem EU-Gipfel gibt Kanzlerin Angela Merkel heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Dabei wird es neben dem Thema Flüchtlinge auch um die britische Forderung nach EU-Reformen gehen. Zur Begrenzung des Flüchtlingszuzugs will die EU-Kommission Frontex zu einer wirksamen europäischen Grenzschutzoperation ausbauen. Das stößt bei einigen EU-Mitgliedern auf Widerstand. Streitthema beim Gipfel dürfte erneut auch die Forderung nach einem verbindlichen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge sein.

Anschlagsdrohung in Los Angeles vermutlich schlechter Scherz

Los Angeles (dpa) - Die per E-Mail verschickte Anschlagsdrohung gegen Schulen in Los Angeles war offenbar nicht echt. Einer vorläufigen Bewertung zufolge sei es ein Scherz gewesen, um Schulbezirke in großen Städten zu stören, teilte der ranghöchste Demokrat im Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses, Adam Schiff, auf Twitter mit. Die Ermittlungen dauerten aber noch an. Wegen der Anschlagsdrohung hatten die Behörden von Los Angeles alle öffentlichen Schulen in der kalifornischen Metropole geschlossen.

Kolumbien vor historischem Friedensschluss

Bogota (dpa) - Nach 50 Jahren Konflikt steuert Kolumbien auf einen historischen Friedensschluss zu. Noch nie sei man wir einer endgültigen Vereinbarung so nah gewesen, sagte Präsident Juan Manuel Santos im Kurznachrichtendienst Twitter, nachdem gestern einer der Hauptstreitpunkte mit den linken Farc-Rebellen geklärt werden konnte. Demnach soll es für besonders betroffene Opfer Reparationen geben und Flüchtlinge bei der Rückkehr in ihre Heimat unterstützt werden. Eine Sondereinheit soll das Schicksal von tausenden Verschwundener klären.

Mit neuen EU-Datenschutzregeln mehr Rechte für Internet-Nutzer

Brüssel (dpa) - Europas Internet-Nutzer bekommen künftig mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten. Nach fast vier Jahren Debatten hat die EU eine Datenschutzreform beschlossen, die die Regeln von 1995 ersetzen soll. Vertreter von EU-Kommission, Europaparlament und EU-Staaten einigten sich am Abend auf einen Kompromiss. Die neue Verordnung soll voraussichtlich Anfang 2018 in Kraft treten. Unter anderem erhalten Nutzer das Recht, Informationen leichter wieder löschen zu lassen.