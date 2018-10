Seoul (AFP) Der Oberste Gerichtshof Nordkoreas hat einen kanadischen Geistlichen wegen "versuchten Umsturzes" zu lebenslanger Lagerhaft verurteilt. Der in Südkorea geborene Pastor Hyeon Soo Lim habe alle ihm zur Last gelegten Taten gestanden, darunter die "Diffamierung unseres Systems und unserer höchsten Würde", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe beantragt.

