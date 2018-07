Basel (AFP) Die Schweizer Banken haben am Mittwoch die Namen von Inhabern sehr alter Konten veröffentlicht, deren Erben sich bislang nicht gemeldet haben. Meldet sich innerhalb eines Jahres kein Anspruchsberechtigter, dann müssen die Banken das Vermögen laut Gesetz an den Staat abliefern, teilte die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) in Basel mit. Es geht um Konten mit mehr als 500 Schweizer Franken oder Bankschließfächer, nach denen seit mindestens 60 Jahren niemand gefragt hat. Die Frist beträgt fünf Jahre für Vermögen, die schon seit 1954 oder früher in der Schweiz schlummern.

