Köln (SID) - WAS STEHT AN?

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Bei der 23. Auflage des alljährlichen Spektakels des Verbandes PDC ermitteln ab Donnerstag 72 Spieler aus 22 Nationen vor gewohnt enthusiastischem Publikum den neuen Weltmeister. Dieser wird aber erst nach dem Finale am 3. Januar feststehen.

WIE FUNKTIONIERT DARTS ÜBERHAUPT?

Ziel eines jeden Durchgangs (Leg) ist es, zuerst von 501 auf null zu kommen. Dabei werden im Kampf eins gegen eins abwechselnd je drei Pfeile geworfen. Ein Leg muss mit einem Wurf auf ein Doppel-Feld beendet werden. Wer drei Legs gewinnt, gewinnt einen Satz. Zum Gewinn eines Matches sind je nach Runde unterschiedlich viele Sätze notwendig.

IN WELCHEM MODUS WIRD GESPIELT?

Im K.o.-System. Für einen Sieg in der Qualifikation müssen zwei Sätze à drei Legs gewonnen werden. Die erste Runde wird im Modus best-of-five gespielt, die zweite Runde und das Achtelfinale im Modus best-of-seven. Im Viertelfinale sind fünf Gewinnsätze nötig, im Halbfinale sechs und im Finale schließlich sieben.

IST PHIL TAYLOR AUCH DABEI?

Ja, "The Power" (55) steht trotz einiger Rücktrittsgedanken in den vergangenen Jahren vor seiner 27. Teilnahme (viermal für den Verband BDO, Anm. d. Red.) und greift im Ally Pally nach seinem 17. WM-Titel. Topfavorit ist das bekannteste Gesicht der Darts-Szene diesmal aber nicht, dafür waren die Leistungen des Ranglisten-Dritten zuletzt zu schwankend.

WER SIND DIE FAVORITEN?

Am Erstplazierten der Geldrangliste Michael van Gerwen führt diesmal eigentlich kein Weg vorbei. Der 26-jährige Niederländer befindet sich in Topform und hat die größeren Turniere in den vergangenen Monaten allesamt gewonnen. Doch auch beim letzten Mal schied der Champion von 2014 favorisiert im Halbfinale aus. Darauf hoffen besonders Titelverteidiger Gary Anderson aus Schottland und eben Taylor. Dark Horse könnte der Engländer Peter Wright sein.

SIND AUCH DEUTSCHE DABEI?

Ja, gleich drei. Größter Hoffnungsträger ist dabei U21-Weltmeister Max Hopp (19, Idstein). Der "Maximiser" hat eine machbare Auslosung erwischt und trifft in der 23. Dezember zunächst auf den Niederländer Benito van de Pas. Jyhan Artut (39, Hannover) ist am 20. Dezember gegen den Vorjahres-Viertelfinalisten Stephen Bunting ebenso krasser Außenseiter wie WM-Debütant René Eidams (26, Hagen), der vor einem möglichen Duell gegen van Gerwen am 18. Dezember in die Qualifikation gegen den Thailänder Thanawat Gaweenuntawong muss. Im vergangenen Jahr schafften Hopp und Sascha Stein (Heppenheim) als erste deutsche Spieler den Sprung in die zweite Runde, das wäre auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg.

WIRD DA NICHT NUR BIER GETRUNKEN?

Jein. Bei den 3000 kostümierten, grölenden Zuschauern fließt das Bier in Strömen. Das sieht man, das hört man. Die Sportler auf der Bühne trinken aber seit vielen Jahren nur Wasser. Darts ist längst kein Kneipensport mehr und füllt in England ganze Hallen.

KANN EIN DARTS-PROFI VON DEN PREISGELDERN LEBEN?

Zumindest die besten Spieler können von ihrem Sport gut leben. Die anstehende WM ist mit 1,5 Millionen englischen Pfund (umgerechnet 2,065 Millionen Euro) so gut dotiert wie noch kein Darts-Turnier zuvor. Der Weltmeister erhält davon 300.000 Pfund (413.280 Euro). Zudem gibt es Bonuszahlungen für einen Neundarter.

WELCHER SENDER ÜBERTRÄGT?

TV-Sender Sport1 überträgt 92 Stunden live - so viel Darts wie noch nie zuvor. Während des Zweitliga-Fußballspiels zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf am Montag springt Sport1+ ein.