Berlin (dpa) – Wenn der Bundestag zustimmt, wird der Einsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu einer der größten aktuellen Bundeswehrmissionen werden. Ob es DER größte Einsatz wird, ist noch unklar.

Bis zu 1200 Soldaten sollen in den deutschen Flugzeugen und auf einem Kriegsschiff sowie zu deren Schutz und Versorgung eingesetzt werden. Nur für den Einsatz im Kosovo gibt es eine höhere Obergrenze von 1850 Soldaten, die mit gut 900 Soldaten aber nur zur Hälfte ausgeschöpft wird. Das kann beim Anti-IS-Einsatz auch passieren. Bei Mandatsobergrenzen gibt es meistens einen großzügigen Puffer, um beispielsweise auf eine veränderte Sicherheitslage reagieren zu können.

Beim Afghanistan-Einsatz ist das derzeit anders. Dort wurde in den vergangenen Jahren auch aus politischen Gründen die Obergrenze knapp kalkuliert. Man will nicht mit zu großen Zahlen den ohnehin wackeligen Rückhalt im Bundestag und in der deutschen Öffentlichkeit weiter gefährden. Bei der anstehenden Ausweitung der Mission bleibt die Obergrenze deswegen mit 980 auch knapp unter der Marke 1000.

Das wird dann nur die dritthöchste Obergrenze sein. Trotzdem könnte der Afghanistan-Einsatz der größte Einsatz der Bundeswehr bleiben.

