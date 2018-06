Bangkok (AFP) In einem weiteren Prozess wegen Majestätsbeleidigung ist eine 49-jährige Thailänderin zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Wie ein Justizbeamter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte, fiel das Urteil am Vortag hinter verschlossenen Türen vor einem Militärgericht. Die Frau habe sich schuldig bekannt, König Bhumibol im Netzwerk Facebook beleidigt und die öffentliche Sicherheit gefährdet zu haben. Demnach betrug das Strafmaß eigentlich 19 Jahre, wurde aber wegen des Geständnisses reduziert.

