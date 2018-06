New York (AFP) Hollywoodstar Ed Norton hat mehr als 425.000 Dollar (rund 385.000 Euro) für einen syrischen Flüchtling gesammelt. Die Geschichte des Wissenschaftlers, über dessen Schicksalsschläge er in einem Blog gelesen habe, habe ihn "zu Tränen gerührt", erklärte der US-Schauspieler am Dienstag. "Laßt uns die 'anti-menschlichen' Stimmen zurückweisen, die uns sagen, dass wir Flüchtlinge ablehnen sollen, und diesem Mann und seiner Familie zeigen, wie Amerikaner wirklich sind", erklärte Norton weiter. Er habe von dem Syrer in einem seiner Lieblingsblogs gelesen, "Humans of New York".

